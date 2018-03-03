Şanlıurfa'da sahte altınla dolandırıcılığa tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, isimleri açıklanmayan 4 vatandaş farklı tarihlerde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, Suriyeli H.A, M.H, A.M. A.E, Z.M ve M.H'nin kendilerine sahte altın sattıklarını belirtip şikayetçi oldu.

Bunun üzerine söz konusu şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, siyah bir çoraba gizlenmiş 412 sahte cumhuriyet altını, iki bin 400 dolar, iki cep telefonu ve 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA