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Şanlıurfa'da "POS cihazı tefecileri"ne operasyon

Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Şanlıurfada &quot;POS cihazı tefecileri&quot;ne operasyon

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürütüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, aralarında dönerci ve kırtasiyecinin de bulunduğu 7 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda POS cihazı ve kredi kartı ile slip ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı,1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da son günlerde basında yer alan haberler ve mağdur olan vatandaşların ihbarları üzerine tefecilik yapan kişileri yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Daha önce yapılan soruşturmalarla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde vatandaşların malına mülküne el koyan, çok büyük sosyal sorunlara neden olan, zaman zaman yağmaya dönüşen tefecilik eylemleri nedeniyle toplumda büyük yaralar açan bir grup daha adalete teslim edilmiştir. Soruşturmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: tefeci operasyonu, şanlıurfa, poz cihazı
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