  • 25 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.426
  • BIST 108354.83
    ALTIN 153.747
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 12 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 12 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfada PKK/KCK operasyonu: 12 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmalarda, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının yanı sıra alınan ifadeler doğrultusunda 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Güvenlik güçleri tarafından işlemleri tamamlanan 12 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı.

Viranşehir merkez ve kırsaldaki bazı mahallelerde 19 Ekim'de düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, pkk/kck
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER