Şanlıurfa'da okul yoluna bombalı tuzak

Şanlıurfa'da Eyyübiye Mahallesi'nde Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yakınındaki yolda temizlik yapan belediye işçisi Mehmet Mengi, yol kenarında ucunda kablolar bulunan poşeti fark etti.
Bölgede oynayan çocukları uzaklaştıran Mengi, poşeti polise ihbar etti.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları, el yapımı patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.
Eyyübiye Belediyesinde görevli temizlik işçisi Mengi, gazetecilere, yolda temizlik yaptığı sırada kaldırdığı kağıdın altına gizlenmiş, içinde kablolar bulunan poşeti fark ettiğini söyledi.
Kaynak: AA, DHA