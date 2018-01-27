Şanlıurfa'da ocak ayı terör operasyonları: 23 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PYD/YPG, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik ocak ayında farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 18 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 1 kişi sınır dışı edildi, 3 kişinin gözaltı işlemleri sürerken, 1 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında, PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u PYD/PKK terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak, sempatizan ve iş birliği yapmak suçlarından tutuklandı.

Bir şüphelinin gözaltı süresi devam ediyor. Diğer zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Ekiplerin, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA