Şanlıurfa'da ''Millet Kıraathanesi''ne yoğun ilgi

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulan kıraathane, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyor.

Kütüphane, dinlenme alanları, oyun parkı…

Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelen kıraathanede, kütüphane, dinlenme alanları, çocuklar için oyun parkı ve bilgisayar odası yer alıyor.

Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz çorba, simit, pasta, çay ve kek ikramında bulunuluyor.

‘’Ciddi bir eksiklik dolduruldu’’

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eksikliğini gördükleri kıraathaneyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda kısa sürede kente kazandırdıklarını söyledi.

Ekinci, günün her saatinde kıraathanenin dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekinci, "Halkımız bir taraftan ilgi duyduğu alana ilişkin kitapları okurken, bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. Hakikaten ciddi bir eksiklik dolduruldu. Kıraathane sayesinde okuma oranlarına ciddi bir katkı sağlanabileceğini gördük. 24 saat açık bir şekilde hizmet veriyor" dedi.

"Çok iyi çalışılmış bir proje"

Kıraathaneden yararlanan Gülşen Çölgeçen de mekanı beğendiğini belirterek, çok güzel ve nezih bir okuma alanının halka kazandırıldığını söyledi.

Arkadaşlarıyla hem kitap okumak hem de sohbet etmek için kıraathaneye sürekli gittiklerini anlatan Çölgeçen, "Cumhurbaşkanımız millet kıraathanesinden bahsettiğinde tam olarak neyi kastettiğini anlayamamıştık fakat burayı görünce ne demek istediğini anladık, şu an buradan hiç çıkmak istemiyoruz. Dışarıda bulamadığınız kitapların serisini burada buluyorsunuz. Türkiye'nin her tarafında yapılması gerektiğine inandığım bir proje" dedi.



Kaynak: AA