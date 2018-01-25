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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 çocuğu ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı.

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Şanlıurfada kuduz karantinası

Siverek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde oynayan 2 çocuk, bir köpeğin saldırısına uğradı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.

Yapılan incelemede, köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı, tüm kedi ve köpekleri aşıladı.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: şanlıurfa, köpek, kuduz, karantina
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