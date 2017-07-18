Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava, nemle birlikte Şanlıurfa'da 45 dereceyi aştı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş evlerinde vakit geçirmeyi tercih ederken, cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.

Dışarı çıkan vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalanların bazıları havuzlara akın etti.

Kırsal mahallelerdeki çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, köprünün üzerinden akrobatik hareketlerle sulama kanalına atladı.

Çocuklardan Ahmet Demir, havanın çok sıcak olması nedeniyle sulama kanalında yüzdüklerini söyledi.

Mahallelerine yakın bölgede yüzme havuzu bulunmadığı için sulama kanalında serinlemek zorunda kaldıklarını savunan Demir, "Sulama kanalında yüzmenin tehlikeli olduğunu biliyoruz ama başka yüzecek bir yer yok. Arkadaşlarımızla her gün burada yüzüyoruz." diye konuştu. AA