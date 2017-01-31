Şanlıurfa'da kar yolları kapattı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaklaşık 300 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde etkisini artıyor. Siverek ilçesinde Karacadağ, Dağbaşı ve Modan bölgesinde yaklaşık 300 mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Koordinatörü Erkan Aslanparçası, yaptığı açıklamada, dün geceden beri kırsal alanda kar yağışının etkili olduğunu belirterek, Karacadağ, Dağbaşı ve Modan bölgesindeki 300 mahallenin yolunun kapandığını ve ekipleri yol açma çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli de kar yağışının özellikle kırsal alanda etkili olduğunu ve şu ana kadar 35 mahallenin yollunu açtıklarını kaydetti. AA