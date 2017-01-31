  • 31 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -1º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.789
    EURO 4.064
  • BIST 86274.99
    ALTIN 146.012
Buradasınız : » » Şanlıurfa'da kar etkili oluyor

Şanlıurfa'da kar etkili oluyor

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaklaşık 300 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfada kar etkili oluyor

Bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı, kırsal bölgelerde etkisin artıyor. Siverek ilçesinde Karacadağ, Dağbaşı ve Modan bölgesinde yaklaşık 300 mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Koordinatörü Erkan Aslanparçası, yaptığı açıklamada, dün geceden beri kırsal alanda kar yağışının etkili olduğunu belirterek, Karacadağ, Dağbaşı ve Modan bölgesindeki 300 mahallenin yolunun kapandığını ve ekipleri yol açma çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli de kar yağışının özellikle kırsal alanda etkili olduğunu ve şu ana kadar 35 mahallenin yollunu açtıklarını kaydetti. AA

Etiketler: şanlıurfa, Kar yağışı, kar, Siverek, viranşehir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER