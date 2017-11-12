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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 ton kaçak mazot ile 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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Şanlıurfada kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü kaçak akaryakıt suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında, Şanlıurfa-Bozova Karayolu'nda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Ekipler kamyonda yaptıkları aramada, kaçak olduğu belirlenen 6 ton mazot ele geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Şanlıurfa-Akçakale Karayolu'nda durdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 5 bin paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, kaçakçılık operasyonu
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