Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonları

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü kaçak akaryakıt suçları ile mücadele çalışmaları kapsamında, Şanlıurfa-Bozova Karayolu'nda şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Ekipler kamyonda yaptıkları aramada, kaçak olduğu belirlenen 6 ton mazot ele geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Şanlıurfa-Akçakale Karayolu'nda durdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 5 bin paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA