Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'da İdris Ekinci'nin kullandığı 63 S 1152 plakalı servis minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12. kilometresindeki yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da İdris Ekinci'nin kullandığı 63 S 1152 plakalı servis minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 12. kilometresindeki yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.