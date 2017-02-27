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Şanlıurfa'da işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'da işçi minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfada işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı

İşçileri taşıyan Ahmet Yenilmez yönetimindeki 06 FY 2407 plakalı minibüs, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'nde otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsün sürücüsü ile aynı araçtaki işçilerden Hüseyin Tokgöz, Arif Kapan, Halil Sinem ve Rıza Kaya ile üzerinden kimlik çıkmayan kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Tokgöz'ün cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Bu arada, kazaya karışan otomobil sürücüsünün aracıyla kaçtığı öne sürüldü. AA

Etiketler: şanlıurfa, kaza
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