Şanlıurfa'da iş yeri alevler içinde kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında ağır hasar oluştu.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren Demirciler Çarşısı'nda Cerrah Urumca'ya ait marangoz atölyesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.
Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İş yerinin dar sokakta bulunması nedeniyle itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatan yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin komşu dükkana sıçraması ise itfaiyenin müdahalesiyle önlendi.