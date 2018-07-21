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Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

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Şanlıurfada iplik fabrikasında yangın

Şanlıurfa 2. OSB'de bir iplik fabrikasının makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

Duvar çöktü, 2 işçi yaralandı

Çalışmalar sırasında çöken duvarın altında kalarak yaralanan iki işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan'ın yönettiği 45 personelin 20 araçla müdahale ettiği yangın yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Vali olay yerine giderek bilgi aldı

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, şanlıurfa, iplik fabrikası
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