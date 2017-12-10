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Şanlıurfa'da inşaat çöktü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat çöktü. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

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Şanlıurfada inşaat çöktü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu ve enkaz altında kalan işçilerin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Şanlıurfa'da inşaat çöktü
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