Şanlıurfa'da inşaat çöktü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu ve enkaz altında kalan işçilerin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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