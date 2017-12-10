Şanlıurfa'da inşaat çöktü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu ve enkaz altında kalan işçilerin bulunduğu bildirildi.
Yaralıların Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaat çöktü. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayda yaralıların olduğu ve enkaz altında kalan işçilerin bulunduğu bildirildi.
Yaralıların Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
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