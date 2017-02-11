  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Şanlıurfa'da güneşi gören Balıklıgöl'e koştu

Adeta yazdan kalma günlerin yaşandığı Şanlıurfa'ya civar illerden gelen ziyaretçiler ve vatandaşlar Balıklıgöl ile civardaki tarihi yerleri gezdi.

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Şanlıurfada güneşi gören Balıklıgöle koştu

Sıcaklığın 17 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da güneşli havayı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk hava etkili olurken, ülkenin özellikle yaz aylarında en sıcak kenti olan Şanlıurfa'da adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.

Termometrelerin öğleden sonra 17 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl'e akın etti.

Gaziantep, Diyarbakır, Batman gibi çevre illerin yanı sıra batı illerinden kentte gelen vatandaşlar da yerleşkede yoğunluk oluştururken, ziyaretçiler burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atarak dua etti.

Alandaki yöresel kıyafetleri giyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren ziyaretçiler, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda dua edip, tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Batman'dan ailesiyle kente gelen Hasan Cingöz, hafta sonu dolayısıyla Şanlıurfa'ya geldiklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Etiketler: balıklıgöl, şanlıurfa
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