Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 tutuklama

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 22'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında öğretmen, esnaf, hemşire, işçi ve meslekten ihraç edilen polis memurlarının bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA