Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 15 tutuklama

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kent genelinde bazı adreslere düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandıkları iddia edilen ve aralarında öğretmen, esnaf ile çiftçilerin de bulunduğu 24 kişiden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 9'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.