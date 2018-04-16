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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Makamı önünde bomba paniği

Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Makamı önünde bomba paniği

Şanlıurfa'da Eyüp Peygamber Makamı önüne bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

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Şanlıurfada Eyüp Peygamber Makamı önünde bomba paniği

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Peygamber Makamı önündeki otobüs durağında unutulan şüpheli çanta, ilçede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Eyüp Peygamber Caddesinde yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından fünye ile patlatılan çantanın içinden çatal, meyve bıçağı, kaşık ve cam bardaklar çıktı. Bunun üzerine cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. 

Polis çantayı bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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