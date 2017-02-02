Şanlıurfa'da etkinlik ve gösteri yapılacak yerler

Şanlıurfa Valiliğince toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma alanı, afiş ve pankartların asılacağı yerler ile basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacağı bölgeler belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak, toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma alanı, afiş ve pankartların asılacağı yerlerin Paşabağı Miting Alanı (esas miting alanı) ile Rabia Meydanı (alternatif mitin alanı) olarak belirlendiği bildirildi.

İlgili kanun gereği basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yapılamayacağı yerler de şu şekilde belirtildi:

"Hükümet Konağı ve müştemilatı, Şanlıurfa E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önü ve çevresi, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait hizmet binaları önü ve çevresi, Şanlıurfa Adliyesi ve müştemilatı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile ek hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları önü ve çevresi, Balıklıgöl Platosu ve müştemilatı, Eyyüp Peygamber Makamı ve müştemilatı önü ve çevresi, Hacı Ali Şelli Parkı."

Ayrıca, diğer kamu kurum ve müştemilatlarında yapılacak basın açıklamalarının kurumun en üst yetkilisinin iznine tabi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart ve döviz açarak slogan atanlar hakkında eylemleri başka suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. ve 22. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir."