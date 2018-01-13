Şanlıurfa'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8'i Suriye uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 5 zanlı ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 6 zanlı hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA