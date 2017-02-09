Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından Pekmezli Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta H.G, M.A ve S.G'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, 2 pompalı tüfek, 300 mermi, dizüstü bilgisayar, çok sayıda SIM kart, cep telefonu ve banka kartları ele geçirildi.

Zanlılar, gözaltına alındı. AA