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Buradasınız : » » Şanlıurfa'da DEAŞ'a ait patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da DEAŞ'a ait patlayıcı ele geçirildi

DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfada DEAŞa ait patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda terör örgütü DEAŞ'a kuryelik yaptığı belirlenen Abud Mahho'yu adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Akçakale ilçesinde Suriye sınırında arama yapan ekipler, toprağa gömülü çuval içerisinde 3 kilo 560 gram TNT, 3 el bombası fünyesi, 6 elektrikli kapsül, 3 basma tipi anahtar sistemi buldu.

Ele geçirilen malzemelerin örgütün İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te düzenlediği bombalı eylemlerde kullandığı malzemelerle benzerlik gösterdiği belirlendi. 

Etiketler: şanlıurfa, DEAŞ, patlayıcı
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