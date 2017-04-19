  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Şanlıurfa'da DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfada DEAŞ şüphelisi bir kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı yanında bulunan bir kişinin sırtında, "Bismillahirrahmanirrahim hani İbrahim şöyle demişti; 'Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut' İbrahim35, Seni kırabilir miyim, bize ve davamıza sahip çıkacak bir cemaat varmış burada" yazının yer aldığı dövizle dolaştığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İsa Taştan adlı şüpheliyi DEAŞ ile bağlantısının olabileceği şüphesi üzerine gözaltına aldı.

Şüpheli sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü. AA

Etiketler: şanlıurfa, DEAŞ
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