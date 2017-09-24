Şanlıurfa'da 'ByLock' operasyonu: 19 gözaltı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bilgisayar ve cep telefonu gibi bazı eşyalara el konuldu.