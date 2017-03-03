Şanlıurfa'da bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün meydana gelen "yurt içi olaylara" yer verildi.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan PKK/PYD mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Muş'un Bulanık ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak'ın Cizre ve Diyarbakır'ın Hazro ilçelerinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 29 adet mutfak tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, 50 metre kablo ve iki adet akü ile çok sayıda sağlık, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki operasyonda da tespit edilen iki sığınak içerisinde 51 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Siirt'in Merkez ve Eruh ilçesi ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği, bin 33 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 33 adet tabanca fişeği, dokuz adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet tabanca şarjörü, 2 adet dürbün ve örgütsel doküman yakalandı. AA