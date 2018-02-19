Şanlıurfa'da aracın devrilmesiyle şehit olan Akçal ve Ertaş defnedildi

Şanlıurfa'da dün askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Erler Cuma Ali Akçal ile Esat Ertaş için askeri tören düzenlendi.

Şanlıurfa'da askeri araç dereye devrildi

Şehit Akçal ile Ertaş'ın Akçakale Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze nakil araçlarıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketlerine gönderildi. Akçal ve Ertaş ile aynı bölükte görev yapan bir grup asker, şehit silah arkadaşlarını son yolculuklarına uğurlamak için aynı uçakla memleketlerine gitti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertaş da Konya'da defnedildi

Şanlıurfa'da aynı olayda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilerek "helallik" istendi.

Bu sırada sağlık görevlisinin yardımıyla ayakta durabilen anne Durmuşe Başdemir, "Böyle mi gelecektin, nasıl dayanırım buna." diye gözyaşı döktü.

Şehit Ertaş'ın naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Başköy Mahalle Meydanı'na getirildi. Şehidin sözleşmeli er olan ağabeyi Cumali Ertaş ile babası Ayhan Ertaş'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Ali Çiğil'in yanı sıra AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Şanlıurfa'da askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Akçal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi.

Burada ailesi ve kent protokolü tarafından karşılanan şehidin naaşı, konvoyla Göksun ilçesine bağlı Aybastı Mahallesi'ne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Aybastı İlkokulu bahçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, şehidin annesi Fatma ve babası Ömer Akçal'a taziyelerini iletti.

Vali Özkan'ın teselli ettiği baba Akçal, "Vatanımız sağolsun" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçal naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit Açıkgöz'ün ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile askeri ve sivil erkan katıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrilmişti. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmış, 2 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA