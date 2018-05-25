Şanlıurfa'da akraba aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa Viranşehir'e bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda aralarında anlaşmazlık bulunan birbirlerine akraba iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA