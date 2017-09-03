  • 03 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.432
    EURO 4.075
  • BIST 110010.49
    ALTIN 146.078
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuk otomobilde ölü bulundu

Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuk otomobilde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, bir çocuk otomobilde ölü bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfada 4 yaşındaki çocuk otomobilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Murat Binici, ailesiyle bayram ziyaretinden geldikten bir süre sonra ortadan kayboldu. Aile, uzun süre haber alınamayan çocuğu aramaya başladı.

Yaklaşık 3 saatin ardından Binici, annesi tarafından otomobillerinde hareketsiz halde bulundu. Kapılarının kilitli olması nedeniyle otomobilden camları kırılarak çıkarılan Murat Binici, yakınları tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Etiketler: şanlıurfa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER