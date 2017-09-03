Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuk otomobilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Murat Binici, ailesiyle bayram ziyaretinden geldikten bir süre sonra ortadan kayboldu. Aile, uzun süre haber alınamayan çocuğu aramaya başladı.

Yaklaşık 3 saatin ardından Binici, annesi tarafından otomobillerinde hareketsiz halde bulundu. Kapılarının kilitli olması nedeniyle otomobilden camları kırılarak çıkarılan Murat Binici, yakınları tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.