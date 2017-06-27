  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.495
    EURO 3.928
  • BIST 99638.65
    ALTIN 140.612
Buradasınız : » » Şanlıurfa'da 4 terörist yakalandı

Şanlıurfa'da 4 terörist yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfada 4 terörist yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist gözaltına alındı.

İl Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü üyelerinin Suriye'nin Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) sınırından Suruç'a geçeceği bilgisi alındı.

Ortak operasyon düzenleyen ekipler sınırdan geçiş yapan 4 teröristi yakaladı. Suruç ilçesinde bağlantılı oldukları ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir kilogram C4 patlayıcı, el yapımı 2 patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabancı ve şarjörü ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: şanlıurfa, terörist
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER