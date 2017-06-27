Şanlıurfa'da 4 terörist yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK üyesi 4 terörist gözaltına alındı.

İl Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu, terör örgütü üyelerinin Suriye'nin Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) sınırından Suruç'a geçeceği bilgisi alındı.

Ortak operasyon düzenleyen ekipler sınırdan geçiş yapan 4 teröristi yakaladı. Suruç ilçesinde bağlantılı oldukları ev ve eklentilerinde yapılan aramada bir kilogram C4 patlayıcı, el yapımı 2 patlayıcı, 2 roketatar başlığı, 2 tüfek, 1 tabancı ve şarjörü ile 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.