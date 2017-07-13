Şanlıurfa'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerle 15 Temmuz'u anmaya çalışacaklarını belirterek, tüm vatandaşları programlara davet etti.

Rabia Meydanı'ndaki programlarda ilahi dinletileri, sinevizyon gösterileri, mevlitler, resim sergileri ve çeşitli buluşmaların yer alacağını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"249 vatandaşımızın şehit, 2 bin 196'sının da gazi olduğu ve nice kahramanlıklarla dolu 15 Temmuz destanının birinci yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize ise nice sağlıklı günler diliyorum. Bu yıl ortak bir payda ile yapılan programlarımızın 5. gününe denk gelen 15 Temmuz 2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi olarak sabah saat 06.00 itibarıyla başlayarak, 16 Temmuz 2017 saat 06.00'ya kadar sürecek zaman zarfı içerisinde toplu ulaşımın ücretsiz olmasına karar verdik. Ben tekrardan tüm vatandaşlarımızı programlara katılmaya davet ediyorum."