Şanlıurfa Siverek'te terör propagandasına 8 gözaltı

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı'na hakaret, Afrin operasyonuna yönelik olumsuz paylaşım yapıp, YPG/PKK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kasatura ve çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 8 kişi güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA