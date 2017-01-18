Şanlıurfa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Şanlıurfa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Aktif Eğitim Sendikasının 3 yıl önce adliye önünde düzenlediği protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 yılında Zaman gazetesine yönelik operasyon ve FETÖ üyesi Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasına ilişkin örgütün talimatıyla Aktif Eğitim Sendikası tarafından Şanlıurfa Adliyesi önünde organize edilen protestolarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir'de bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında doktor, öğretmen ve esnafın bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.