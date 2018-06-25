Şanlıurfa Halfeti'de roketli saldırı olayı: 3 terörist yakalandı

Şanlıurfa Halfeti'de yapılan saldırının ardından Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuarına gönderilen el svapları incelemesi sonucunda, 3 kişiden alınan el svaplarında Halfeti'ye bağlı Yukarıgöklü Jandarma Karakol Komutanlığı'na atılan roket mühimmatının barutu olduğu belirlendi.
Terör örgütü YPG/PKK üyesi zanlılar M.Ş, Ş.Ş. Halfeti'de, M.E. ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yukarı Göklü Jandarma Karakoluna 15 Mayıs'ta gece saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 2 asker hafif yaralanmış, olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA