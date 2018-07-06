Şanlıurfa Bozova'da görevlendirme yapılan belediye hizmeti katladı

İçişleri Bakanlığı, eski Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası 1 Ocak 2017'de başkanlığa vekaleten Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker'i görevlendirdi. Göker başkanlığındaki ekip, vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak için önemli çalışmalar yürütüyor.

1 milyon liralık bütçe ayrıldı

Belediye bütçesinin doğrudan hizmete sunulduğu ilçede, hem merkezde hem de kırsal mahallerde altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşıma, peyzajdan sosyal tesislere kadar aylık 1 milyon liralık bütçeyle ortaya konan çalışmalar dikkat çekiyor.

Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için adeta seferberlik başlatan belediye, çalışmalarını taahhüt ettiği sürede tamamlamayı başardı.

Göker, vatandaşların öncelikli talepleri doğrultusunda hizmet planlaması yaptıklarını söyledi.

Halkın yoğun talebi doğrultusunda merkez ve kırsalda 28 taziyeevi yaptıklarını vurgulayan Göker, ilçede taziyesi olan herkese de bin kişiye yetebilecek çay, şeker ve su gibi gıda desteğinde bulunduklarını belirtti.

"İki yılda 430 bin metrekare kilitli parke taşı döşemiş olacağız"

Belediye hizmetlerinin, görevlendirmenin ardından katlandığına dikkat çeken Göker, şöyle devam etti:

"Bozova Belediyesinde görevlendirme öncesi 90 bin metrekare kilitli parke taşı bulunuyordu. Geçen yıl biz sadece 4 köye 165 bin metrekare parke döşedik. Daha sonra 12 köyümüzün cami ve taziyeevleri çevresinde parke çalışması yaptık. Yaklaşık 200 bin metrekare parke taşı döşedik. Bu yıl da belediye bütçemizle 210 bin metrekare parke taşı daha yapmayı hedefliyoruz. İnşallah 2 yılın sonunda 430 bin metrekare kilitli parke taşı döşemiş olacağız."

Göker, daha önce ilçe merkezinde spor sahası olmadığını hatırlatarak, bu alandaki eksikliği gidermek için de çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıp Bozova'ya spor tesisleri kazandırdıklarını söyledi.

İlçe merkezine 5 halı saha ile 5 basketbol sahası yaptıklarını anlatan Göker, "4 büyük köyümüzde de halı sahalar yaptık. 11 köyümüze oyun grubu kurmaya başladık. En kısa sürede bunları da bitireceğiz. Hedefimizdeki 30 köye de oyun grubu kuracağız. Okul bahçelerine de çok amaçlı spor sahaları yaptık" dedi.

Hizmet ulaşmayan köy kalmadı

Zekeriya Göker, görevlendirme öncesi ilçede doğru dürüst yol bulunmadığını da anımsattı.

Bozova'da ilçe tarihi boyunca yapılan 110 kilometrelik yolu da ikiye katladıklarına işaret eden Göker, şunları aktardı:

"Stabilize bizden önceki dönemde 110 kilometre civarındaydı, biz geçen sene 160 kilometreyi geçtik. Stabilize yol çalışması yapan ekibimiz sadece pazar günleri dinleniyor. Onun dışında yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şu an biz 200 kilometreyi çok rahat geçtik. Giremediğimiz köy, yapmadığımız köy içi yol kalmadı. Belediyenin hizmet sunmadığı köy bulunmuyor."

Göker, görevlendirme öncesi piyasaya olan 4 milyon lira borcun tamamının ödendiğini de vurgulayarak, belediyenin parasının yerinde kullanılması halinde bütçenin yettiğini, hem kendilerinin hem de vatandaşların da buna şahit olduğunu söyledi.

Kaynak: AA