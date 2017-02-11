Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki bir otelde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda kampa giren AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığının üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, yeni Türkiye'nin inşası için büyük bir mücadele verdiklerini, bu çalışmaların sonuçlarını da en güzel şekilde aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin önünde şimdi yeni bir dönemin bulunduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 16 Nisan'da, Türkiye'de yönetim sistemi değişikliği için bir halkoylamasına gidileceğini ifade etti.

TBMM'den geçen anayasa değişikliği paketinin, milletin görüşlerine, milletin reyine sunulduğunu aktaran Kurtulmuş, "16 Nisan akşamı, Allah'ın izniyle çok büyük oranda sandıklardan 'Evet' çıkacağına inanıyoruz. İnşallah Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak." diye konuştu.

"Bu bir parti seçimi değil, bir referandum"

Her işin sonucunu almak için mutlaka ortaya iyi bir emek koymak gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu kampanya içerisinde canla başla çalışacağız. Evet, bu bir parti seçimi değil, bir referandum. 'Evet' diyecek partiler şu anda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir, bu partiler görüşlerini açıkladı. 'Hayır' diyecek partiler de var. Arada başka şekilde sivil toplum kuruluşlarının bir kısmı 'Evet' bir kısmı 'Hayır' diyecek. Dolayısıyla bir kampanya yürüteceğiz. Kararımız 'Evet' diye bir kampanya yürütüyoruz. Bizim kampanyamız pozitif bir kampanyadır, olumlu bir kampanyadır. Biz, kimseyle dalaşmak, kavga etmek, tartışmak niyetinde değiliz. Bizim amacımız, milletimizin ayağındaki prangaları açmak, milletimizin daha hızlı yürümesini, koşmasını temin etmektir. Bizim amacımız, yeni Türkiye'nin kurulması istikametinde önümüze çıkarılan bütün bu engelleri kaldırmak ve yolumuza devam etmektir. Onun için pozitif bir kampanyayı sürdüreceğiz. Milletimize tek tek anlatacağız. Şu anda henüz kampanyanın çok başındayız. Meselenin ne olup olmadığını milletimiz belki henüz çok fazla anlayamadı. Osmangazi'de kapısını çalmadığımız, kendisine bu meseleyi paylaşmadığımız kimsenin kalmaması lazım. Kararsız seçmenler var, bu kişilerin hızla 'Evet' istikametinde karar vermesini temin etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da Türkiye'nin en örgütlü, en disiplinli, en samimi, en ciddi çalışan teşkilatı, AK Parti teşkilatıdır."

"Nereden çıktı da şimdi bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyuyorsunuz?", "Türkiye'nin bu kadar meselesi varken, bu anayasa değişiklik paketinin şimdi vakti mi?" diyenlerin bulunduğunu anımsatan Numan Kurtulmuş, bu değişikliğin şimdi tam vakti olduğunu vurguladı.