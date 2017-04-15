'Sandıklardan çıkacak olan 'evet' Batı'ya ders olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, iki aylık yoğun programların finalini Sarıyer'de yaptıklarını söyledi.

Sarıyer Meydanı'ndaki bu tablonun, kararın net, oyların 'evet' olduğunu müjdelediğini dile getiren Erdoğan, yarın sadece Sarıyer'in değil, İstanbul'un sandıkları "evet" ile patlatacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grubun istifa ettiğini belirterek, "Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler. Biz de buna çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki yarın bu ülkede bir değişim, dönüşüm yaşanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu benim milletim yapacak. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Bu iş kürek işi değil, yürek işi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile havalimanında açıklamaları yaparken gençlerin yanlarına gelerek, "Buradan saat 23.10-23.15 civarında VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti. " dediğini anlattı.

O tabloyu tam olarak bilmediğini ama ellerine görüntülerin geçtiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu görüntüler elimize geçince bir de ne görsek, saat 23.10-23.15 civarında Kemal Kılıçdaroğlu VIP'e geliyor, orada tanklar var. Işıldaklı bir araç geliyor Kılıçdaroğlu'nu almaya. Enteresan, Kılıçdaroğlu'nu almaya geldiği zaman pazarlık yapılıyor. Oradan Kılıçdaroğlu kendisi ifade ediyor daha sonra, oradan Bakırköy Belediye Başkanının evine kaçıyor. Hani sen Kral FM'de bir zaman demiştin 'Tankların önüne ilk önce ben çıkarım'. Ne oldu? Niye çıkamadın. Bu iş kürek işi değil, yürek işi. Hanım kardeşlerimiz param parça olmak bahasına, Vatan Caddesi'nde tankların önünde ezildiler. Niye? Çünkü benim hanım kardeşlerim, Nene Hatunların torunuydu. Onlar ilhamlarını oradan aldılar. 'Bu vatanı alamazsınız' dediler."

"Avrupa Avrupa duy sesimizi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de halka hitaben yaptığı konuşmada, "Türkiye yarın tarihinin en önemli kararlarından birini verecek.İnşallah pazar günü hep birlikte, hiçbir baskı altında kalmadan, hür irademizle tercihimizi yapacağız ama sandıkları ihmal etmiyoruz, rehavet yok, nasıl olsa kazandık yok. Anketler gayet iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü sandıklardan çıkacak olan 'evet' oylarının en yüksek oranı, Batı'ya bir ders olacak ders. Bazen derdik ya statlarda, meydanlarda 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' derdik ya şimdi de öyle diyoruz, 'Avrupa Avrupa duy sesimizi...' İnşallah bu milletin ayak seslerini duyacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pazar, 15 Temmuz'da 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür. Bu pazar, milletimizin son iki aydır bizi yıldırmak için her türlü kimi hukuksuzluğu işleyen tüm Avrupa ülkelerine ders vereceği gündür. Bu pazar, milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Hepsinden önemlisi bu pazar, Türk demokrasisinin şölen günüdür, karar günüdür."