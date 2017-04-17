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Sandık başında yakalanan 7 FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alınan 32 kişiden 7'si tutuklandı.

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Sandık başında yakalanan 7 FETÖcü tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 32 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi, halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri okullarda yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulaması tamamlanan 32 kişiden 7'si tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilirken, ek süre verilen 25 kişi emniyete geri gönderildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen 7 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün, FETÖ/PDY soruşturmaları ile çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oy kullanmak için gittikleri kent genelindeki çeşitli okullarda gözaltına alınmıştı.

Etiketler: bylock, fetö, PDY, FETÖ operasyonu, Karabük
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