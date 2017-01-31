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Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

Sancaktepe'de, refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Sancaktepede trafik kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy'den Kurtköy'e doğru seyreden Mustafa Hayri Yaşar'ın kullandığı 34 TV 0696 plakalı otomobil, Paşaköy yolunda, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçen araçtan fırladı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu arada, kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirtilen bir kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza dolayısıyla bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Bir süre sonra olay yerine gelen ve Yaşar'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. AA

Etiketler: sancaktepe, trafik Kazası
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