Sancaktepe'de iş yeri alev alev yandı

Olay, İstanbul Sancaktepe Battalgazi Caddesi'nde bulunan bir plastik boru fabrikasının depo bölümünde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı depoda bulunan plastik elektrik tesisatı malzemeleri bir anda alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemeler alev alev yanarken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevler çevreye sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Yangında ölen, yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA, DHA