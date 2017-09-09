Sanatçı Akarsu'nun çalınan eşyaları annesine geri verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden çalınan kişisel eşyaları, hırsızın ailesi tarafından Akarsu'nun annesine geri verildi.

Akarsu'nun, 7 Ağustos’ta Amasra ilçesinde yaşayan annesinin evine girerek evin içinde oluşturulan müze odadan çalınan kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri hırsızın ailesinden teslim alan anne Hatice Akarsu, oğlunun eşyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Oğlunun kişisel takı ve eşyalarına kavuşan anne Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna ait 43 parçanın kendisine teslim edilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çalınan takılar arasında oğluna ait yüzüğün eksik olduğunu ve bunun kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden anne Akarsu, şöyle konuştu:

"Ben dün akşam köydeydim, beni adliyeden aradılar. Eşyalara ulaşıldığını söylediler. Olayla ilgili tutuklanan kişinin ailesi oradaymış. Emniyetteki çocuklarım beni sevindirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Oğlumun kolyeleri, künyeleri, cevşenleri, bileklikleri burada. Eğer o yüzüğü de verirlerse şikayetimden vazgeçeceğim. Benim için önemli olan yüzük. Ben o yüzüksüz yaşayamam. Ben oğlumun bu eşyalarını sevip okşuyorum, onlarla yatıp kalkıyorum. Bu kadarı da bulundu, Allah’ıma şükür."

"Yüzük geldiğinde de orucumu tutacağım"

Oğlunun takılarını alan kişiye de seslenen anne Akarsu, şöyle devam etti:

"Ama ben o yüzüksüz yapamam. Başını yastığa koyduğunda beni düşünün. Ben bir anneyim. Ne olur, benim yarım kalan mutluluğumu tamamlayın. En kısa zamanda senden onu da istiyorum. İnan söz veriyorum sana, bana o yüzüğümü yolla ben şikayetimden vazgeçeceğim. Söz veriyorum. O yüzük oğlumun şans yüzüğüydü. Kendisine de hediyeydi. İngiltere’deki bir abisi “Barış, bu yüzük bana şans getirdi, sana da getirsin.’ diyerek hediye etmişti. Eğer sen Barış ağabeyini biraz tanıdıysan, yüreğine sokabildiysen bana yavrumun yüzüğünü yollarsın. Ben bekliyorum. Ne olursun anneciğim, bir hata yapmışsın, çalmışsın ama o yüzüğü getir, inan şikayetimden vazgeçeceğim, davacı olmayacağım. Barış'ı düşünün, beni düşünün. Beni üzmeyin anneciğim. Ben size hep yalvardım."

Oğlunun eşyalarını severek gözyaşı döken anne Akarsu, "Sanki yarım tamamlandı, şok oldum. Oğlumun eşyaları elime ulaşırsa oruç tutacağım diye söz verdim ve bugün oruç tutuyorum. İnşallah yüzük geldiğinde de orucumu tutacağım." dedi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun, Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmiş, evde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun eşyaları çalınmıştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda olayla ilgili Ankara'da gözaltına şüpheli Adem E. tutuklanmıştı.