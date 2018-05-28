Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti

Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği dolayısıyla 96 yaşında yaşamını yitirdi.

2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Eyice, ayrıca Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'nün sahibi olmuştu.

İstanbul, Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice'nin 400'ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eyice'nin vefatı üzerine sosyal medya sitesi Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı.

Kalın paylaşımında, "İlim ve kültür dünyamızın çınarlarından Prof. Dr. Semavi Eyice, Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Geride bıraktığı eserler tarih, şehir ve medeniyet tasavvurumuzu beslemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlim ve kültür dünyamızın çınarlarından Prof. Dr. Semavi Eyice, Hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun.

Geride bıraktığı eserler tarih, şehir ve medeniyet tasavvurumuzu beslemeye devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 28 Mayıs 2018

Kaynak: AA