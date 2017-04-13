Sanal teröristlere hapis cezası

Eskişehir'de terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 kişiden 4'üne onar ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Ferhat Ağıl, Gözde Sivaslıoğlu, Mihriban Aybar ve Uğur Dar hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Onur Gökçe ve Ahmet Berkayhan Soybora ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Uğur Dar, savunmasında, terör örgütü propagandası yapmadığını öne sürdü. Şiddet unsurunu ve terör örgütünü övmediğini öne süren Dar, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Gözde Sivaslıoğlu da terör örgütü propagandası yapmadığını savunarak, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Sivasloğlu, Soybora, Dar ve Ağıl'ı onar ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 2 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Heyet, Soybora, Ağıl ve Dar'ın cezalarını erteledi. Cezasının ertelenmesini istemeyen Sivaslıoğlu'nun bir yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda 19 Haziran 2015'te kurdukları bir çadırda terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sanıklar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.