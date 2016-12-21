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Sanal teröristlere geçit yok

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 10 kişi gözaltına alındı.

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Sanal teröristlere geçit yok

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi.

M.B, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabından "terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı" iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından "terör propagandası yaptığı" öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencisi A.B. (19), evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adıyaman

Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 8 kişinin sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Etiketler: terör propagandası, sosyal medya terör, sosyal medya, PKK
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