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Sanal teröristlere geçit yok: 19 gözaltı

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 19 kişi gözaltına alındı.

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Sanal teröristlere geçit yok: 19 gözaltı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden devlet büyükleri ile güvenlik güçlerine yönelik hakaret, terör örgütü propagandası ve devletin egemenliğini aşağılama içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl merkezinde 8, Kurtalan ilçesinde de 4 şüpheli olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımları incelemeye aldı.

İnceleme sonucu, devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen S.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adıyaman 

Adıyaman'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine merkez ve Samsat ilçesinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda O.B, E.B, S.B, H.T, İ.H.D. ve A.R.Y. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan H.B'nin ise arandığı öğrenildi.

Etiketler: terör propagandası, sosyal medya, Siirt, sanal teröristler, PKK, erzurum
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