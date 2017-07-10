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Sanal teröristler gözaltında

Marmaris'te sosyal medya aracılığıyla PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

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Sanal teröristler gözaltında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö. (29), N.Y. (33), M.A. (36) ve Y.D. (46) gözaltına alındı.

Ayrıca, N.Y, M.A, ve Y.D. hakkında sosyal medya aracılığıyla "cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Marmaris, sosyal medya, PKK, terör propagandası
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