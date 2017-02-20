Sanal teröristler adliyeye sevk edildi

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyadan terör örgütü propogandası yaptıkları iddia edilen şüpheliler A.A, F.K, B.D, E.Ö. ve R.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 gün önce sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.
Marmaraereğlisi, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.