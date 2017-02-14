Sanal alemde PKK operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Marmaraereğlisi, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.