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Sanal alemde PKK avı: 13 kişi gözaltında

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

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Sanal alemde PKK avı: 13 kişi gözaltında

Hakkari'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü kent merkezi, 10'u Yüksekova'da olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.

"Terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçlaması yöneltilen zanlıların, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik ettikleri ve kamu düzenini bozmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: sosyal medya, terör örgütü, PKK, teröristler
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